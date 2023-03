Die „Starnacht“ in Santorin

„Ich freue mich auf meine Freundin Barbara Schöneberger und darauf, meinen jugendlichen Nachfolger Hans Sigl zu sehen“, so Haider im Rahmen einer Pressekonferenz im „Fisch & Vogel“-Stadl in der 3000-Einwohner-Gemeinde. „Liebe Grüße von See zu See“ schickte der „Bergdoktor“ an die anwesenden Gäste. Er weilte gerade am Ammersee.

Auch Schöneberger übermittelte eine Video-Grußbotschaft. Beide werden im Sommer, neben Stars wie Tony Christie, Johnny Logan und King & Potter - Letztere boten live einen musikalischen Vorgeschmack - auch Haider „für ein kurzes Geplänkel“ auf die Show-Bühne bitten.

Apropos Show: Mit rund 400 Scheinwerfern, fünf Sattelschleppern an Material, einer 140 m² großen Videowall und 150 Moving-Lights soll diese auch technisch ein Highlight werden. Klar, dass sich da auch der Tourismus freut: Die Wertschöpfung der Veranstaltung liegt bei rund 1,4 Millionen Euro.