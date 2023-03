„Willkommen“ nimmt Integration selbst in die Hand

Kochkurse verbinden

Über den Unterrichtsstoff werden österreichische Werte und Kultur vermittelt. „Sprache ist der Integrationsmotor schlechthin“, betont Alois Höger. 200 Absolventen aus 20 Ländern gibt es bereits. Getan wird noch mehr. Besonders beliebt sind die Kochkurse an der lokalen Volkshochschule. Beim gemeinsamen Blick in die Kochtöpfe einer fremden Küche wird so manches Vorurteil überwunden.