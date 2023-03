„Sie haben das Potenzial für Grand-Slam-Siege“

Vor sieben Jahren trug Dominic Thiem in Acapulco den Sieger-Sombrero, stemmte den Birnen-Pokal in die Höhe. Nun machten es ihm der Tullner Lucas Miedler und der Tiroler Alex Erler nach. Sie feierten eine „Fiesta Mexicana“: „Dieses Land wird für immer in unseren Herzen sein. Es war eine überragende Woche.“