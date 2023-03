Erst wechselhaftes, dann frühlingshaftes Wetter

Die starke Bewölkung überwiegt tagsüber auch am Dienstag. Nur im Süden sind auch sonnigere Phasen zu erwarten. Damit steigt die Schneefallgrenze von etwa 500 Meter in der Früh auf 1200 Meter am Nachmittag an. Die Frühtemperaturen erreichen höchstens 3 Grad. Bis zum Nachmittag können 12 Grad erreicht werden.