Nachtclub-Video: Memphis-Star Morant suspendiert

Basketball-Profi Ja Morant, der Starspieler der Memphis Grizzlies, wird seinem NBA-Team mindestens zwei Spiele fehlen. Das teilten die Grizzlies am Samstagabend mit. Auslöser ist ein bei Instagram gestreamtes Video, in dem Morant oberkörperfrei in einem Nachtclub zu sehen war und dabei ein Objekt zeigte, das wie eine Waffe aussah. Die NBA teilte mit, dass gegen den 23-Jährigen eine Untersuchung eingeleitet wurde.