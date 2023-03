„Wollen Krieg beenden“ - Publikum lacht Lawrow aus

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat bei einer Konferenz im indischen Neu-Delhi erneut versucht, den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich zu machen - und dafür Gelächter geerntet (siehe Video oben). In sozialen Netzwerken löste die Situation ein großes Echo aus - sie wirft ein Licht darauf, wie die russische Propaganda in anderen Ländern wahrgenommen wird.