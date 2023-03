Lawrow traf indischen Außenminister in Neu Delhi

Baerbock fordert: „Zynischem Spiel Russlands entgegentreten“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock rief vor dem Treffen der G20-Außenminister zu einem klaren Signal gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine auf. Die Gruppe müsse den großen globalen Herausforderungen ihre ganze Kraft widmen, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch vor ihrem Flug zu dem Treffen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. „Dazu gehört auch, dass wir dem zynischen Spiel Russlands entgegentreten, das versucht, einen Keil in die Weltgemeinschaft zu treiben.“