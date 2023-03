Salzburgs Wahlkampf startet mit Millionenregen

Der erweiterte Heizkostenzuschuss schließt laut Statistik nicht einmal alle armutsgefährdeten Menschen in Salzburg mit ein. Der erleichterte Zugang zur Wohnbeihilfe ist löblich. Aber hat in Salzburg jemand in den letzten drei Jahren einen Mietvertrag unterschrieben, bei dem die Nettomiete tatsächlich noch bei 10 Euro oder darunter gelegen ist?