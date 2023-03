Hartlauer bündelt mit Neubau in Steyr die Kräfte

Taschelried 20 in Steyr! Wer auf Google Maps nach dieser Adresse sucht, bekommt zwei Baustellenbilder zu Gesicht und reist damit in die Vergangenheit. Denn da, wo zuletzt die Bauarbeiter und Handwerker am Zug waren, ist nun die Ausbildungswerkstatt für Optiker und Hörakustiker sowie die Brillenfertigung von Hartlauer zu Hause.