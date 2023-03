Tod nach Drogenparty: Kampf um Schadenersatz

Der damals 16-Jährige war Gast einer Drogenparty, die sich vor drei Jahren in der Wohnung eines befreundeten Mädchens in Innsbruck abgespielt hat. Einen Tag später starb Max. Brisant: Die Wohnung wurde von einer Tiroler Jugendeinrichtung betreut. Deshalb stellten die Eltern mit ihrem Anwalt Markus Abwerzger im Oktober 2022 eine Schadenersatzforderung an das Land Tirol - die „Krone“ berichtete. Nun meldet sich das Land zu Wort.