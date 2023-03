Russland finanzierte Horror-Foltergefängnisse

Wer landete in den Folterkammern?

In erster Linie wurden Personen in die berüchtigten Gefängnisse gesteckt, die mit den ukrainischen staatlichen Behörden oder der Zivilgesellschaft in Verbindung standen - Aktivisten, Journalisten, Beamte und Lehrer. Auch wurden dort Menschen untergebracht, bei denen man im Zuge von Straßenkontrollen „proukrainisches Material“ auf ihren Handys sichergestellt hatte.