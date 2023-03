Ohren auf am Welttag des Hörens

Kopfhörer und Straßenverkehr als Lärmquellen

Doch wodurch werden unsere Ohren strapaziert? Kopfhörer und Straßenverkehr sind die Hauptlärmquellen. In Österreich ist jeder vierte Einwohner -also rund 2,1 Millionen Menschen - einem Zuviel an Verkehrslärm ausgesetzt. Auch in Kärnten sind Autos Geräuschpegel Nummer Eins. Vor allem bei jüngeren Menschen zwischen zwölf und 34 Jahren kommt noch eine weitere Schall-Belastung dazu: 23 Prozent hören täglich mit Kopfhörern Musik - und das wiederum meistens viel zu laut. Und 48 Prozent sind in Bars oder Clubs zu vielen Dezibel ausgesetzt.