Revolver-Mann nach Überfall auf der Flucht

Überfall nach Glücksspiel

Wie gewonnen, so zerronnen hieß es Mitte Jänner für einen 64-Jährigen in Vösendorf: Nachdem der Mann am Spielautomaten in einer Sportbar 250 Euro absahnte, dürfte er die Aufmerksamkeit eines jungen Neiders auf sich gezogen haben. Der 20-Jährige stieß ihn brutal zu Boden, prügelte auf ihn ein und entriss ihm die Wertmarke für den Spielgewinn. Der 64-Jährige blieb schwer verletzt zurück. Der Polizei gelang es jetzt, den 20-Jährigen und seinen Fluchthelfer (36) auszuforschen. Der Räuber zeigte sich geständig - Haft.