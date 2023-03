Nazi-Runen am Haus: Ex-Landesrat muss vor Gericht

Im November 2020 hatte die heutige Spitzenkandidatin der Grünen in Kärnten, Olga Voglauer, eine Sachverhaltsdarstellung wegen Runen auf einem Haus in Oberkärnten eingebracht. „Es handelt sich dabei um Embleme/Symbole von nach dem Verbotsgesetz verbotenen Organisationen“, schrieb sie damals. Die Runen - es geht um Wolfsrune, Sigrune und Odalrune - seien von einem öffentlich befahrbaren Weg aus sichtbar. Und das Anwesen gehört einer Familie, die einst in der Freiheitlichen Partei in Kärnten die Strippen zogen.