Für Grüne ist derzeit wenig im „grünen Bereich“

Mehrkosten belaufen sich auf rund 80.000 Euro im Jahr

Aber das Land kann einen Bürgermeister nur in den Verantwortungsbereichen entmachten, die ihm vom Land übertragen wurden. Weil die in Diskussion stehenden Rechtswidrigkeiten im Wirkungsbereich der Stadt stehen, ist eine Amtsenthebung nicht möglich. Besonders hart für Willi: Die Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen: bekanntlich spalteten sich drei seiner Grünen ab, um den neuen Klub „Lebenswertes Innsbruck“ zu gründen. Brisantes Detail: Die Mehrkosten, die für die Stadt Innsbruck und damit für den Steuerzahler durch den neu gegründeten Klub (der freilich auch ein Klub-Büro braucht) entstehen, betragen 1325 Euro im Monat. Das geht aus einer Anfragebeantwortung an die Alternative Liste Innsbruck hervor. Dazu kommt der Anspruch auf Personalkostenersatz für Klubs in der Höhe von knapp 64.000 Euro allein im Jahr 2023. In Summe ergibt das also für das Jahr 2023 knapp 80.000 Euro.