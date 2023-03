Neusiedler See: „Brand aus“ nach fast 24 Stunden

Gegen 12 Uhr war am Mittwoch - wie berichtet - eine Erntemaschine in Brand geraten und hatte den Schilfgürtel des Neusiedler Sees in der Nähe von Breitenbrunn in Brand gesetzt. Obwohl binnen kürzester Zeit zwölf Wehren aus der Region vor Ort waren, breiten sich die Flammen immer weiter aus. „Schuld daran war auch die ständig wechselnde Windrichtung“, so Feuerwehrsprecher Günter Prünner. Zudem ist das Einsatzgebiet nur schwer zugänglich. Am Nachmittag wurden die Löscharbeiten dann von zwei Helikoptern der Flugpolizei unterstützt. Weitere Wehren wurden nachgefordert.