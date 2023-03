Großbrand beim Neusiedler See: Schilf in Flammen

In Winden am See brach gegen Mittwochmittag ein großer Schilfbrand aus, nachdem eine Erntemaschine in Brand geraten war. Derzeit stehen 12 Wehren im Einsatz. Zusätzlich sind Löschhubschrauber der Flugpolizei angefordert. Die Flammen lodern teils meterhoch in den Himmel, die Rauchsäule ist aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen.