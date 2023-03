Russland: Drohnen waren mit Sprengstoff beladen

Mehrere Drohnen fielen vom Himmel

Auch jene Drohnen, die am 27. Februar in der Region Belgorod abgestürzt waren, waren laut dem Telegram-Kanal „Basa“ mit Sprengstoff beladen. Demnach sollen es vier Drohnen gewesen sein, bei einer sei der Sprengstoff explodiert. Am 27. und am 28. Februar waren in mehreren Regionen Russlands Drohnen vom Himmel gefallen. In der Stadt Tuapse gab es nach einer Drohnenattacke Explosionen an einem Rosneft-Öldepot. Zu den Angriffen bekannte sich bislang niemand.