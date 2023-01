Lawrow: „USA wollen Endlösung der Russen-Frage“

Lawrow: Krise hat lange vor Einmarsch begonnen

Lawrow machte zum wiederholten Male die USA für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Was in der Ukraine passiere, sei das Ergebnis amerikanischer Vorbereitungen für einen hybriden Krieg der USA gegen Russland, sagte der russische Außenminister bei der Pressekonferenz. Die Krise in der Ukraine habe begonnen, lange bevor Russland im Februar in das Nachbarland einmarschierte.