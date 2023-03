Maskenpflicht-Aus: Tag eins der Normalität in Wien

Dass die Maskenpflicht in Wien neun Monate länger gedauert hat als etwa in Niederösterreich und im Burgenland, stößt bei vielen auf Verständnis: „Wir hier sind eben wirklich viele auf einem Haufen“, sinniert ein Mann mit Aktentasche, während er die Menschenströme in der U-Bahn beobachtet. Nur eine Frau lässt ihrem Unmut freien Lauf: Inzwischen seien die Covid-Verläufe milder als jede Grippe, sie habe Masken „absolut satt“. Sie will sich aber weder fotografieren lassen noch ihren Namen nennen, das sei schlecht für ihren Beruf: Krankenpflegerin.