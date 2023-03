Kein Glück bei Kauf eines teuren Scanners

Zu hoch für Raum

Am 11. Jänner wurde der Teleskopscanner geliefert, aber die Freude wurde rasch getrübt. Einerseits stellte sich heraus, dass das Gerät, wenn es voll ausgefahren auf einem hohen Tisch steht, die Höhe des Raumes übersteigt. Außerdem habe sich gezeigt, dass die Bedienung nicht so benutzerfreundlich ist, wie erwartet, erklärt SPÖ-Gemeindevorstand Michael Schmickl. Weiters sei die Auflösung der Scanners bei Bauplänen nicht so hoch, wie vor der Anschaffung versprochen wurde.