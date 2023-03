Randfiguren im grellen Gesellschaftsstriptease

Diesmal für einen Text von Miru Miroslava Svolikova, den Krasanovsky nicht als Stück sieht: „Rand ist ein Trash-Epos über alles, was diese Welt uns gerade vor die Füße spuckt, alles, was sie in unsere Köpfe und Seelen hineinlegt, ohne uns zu fragen. ,Rand’ ist ein greller Gesellschaftsstriptease, der kreischend ins Volle greift.“ Man darf sich also auf zügellose Randständigkeit und feinsinnigen Wortwitz aus der Feder einer Autorin, bildenden Künstlerin und Musikprojekt-Betreiberin freuen, deren „Rand“ 2021 in der Kategorie Autor:innenpreis für das beste Stück mit einem Nestroy ausgezeichnet wurde.