„The Beasts“ Benzema reagiert auf die FIFA-Wahl

Mit Anspielungen auf Instagram hat Karim Benzema auf die Weltfußballer-Wahl von Lionel Messi in Paris reagiert. „Die Legende Karim Benzema vom letzten August bis zum Ende der Nominierungsfrist der FIFA für die Auszeichnung THE BEST mit dem Verein und der Nationalmannschaft", schrieb der 35-Jährige und listete all seine Erfolge auf. Sein Motto: „The Beasts“ statt „The Best“