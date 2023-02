Weltmeister Messi ist bester Fußballer der Welt

„Bedeutet mir so viel“

„Dieses Jahr war unglaublich. Ich konnte mir meinen größten Traum erfüllen, auf den ich so lange hingearbeitet habe. Das bedeutet mir so viel“, sagte Messi über den WM-Titel. „Es ist das Schönste, das Größte, das Tollste, was mir in meiner Karriere passiert ist. Es ist das Schönste, das einem Fußballspieler passieren kann.“ Im Club-Fußball hatte „La Pulga“ mit dem FC Barcelona ohnehin bereits alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mit PSG war er im Vorjahr ebenfalls Meister.