Spieler von Real Madrid „boykottieren“ FIFA-Gala

Unmut herrscht laut den Zeitungsberichten in Madrid auch darüber, dass Jungstar Vinicius Junior nicht einmal in der finalen Liste der besten 26 Spieler für die Weltauswahl auftaucht. Auch der derzeit verletzte Alaba befindet sich nicht unter den Nominierten. Einziger Repräsentant der Königlichen bei der Gala im Salle Pleyel unweit des Triumphbogens wird demnach nun Sportdirektor Emilio Butragueno sein. Real hat in dieser Woche allerdings auch ein dichtes Programm mit dem „Clasico“ gegen den FC Barcelona im Cup am Donnerstag.