„Mit Rendi-Wagner will keiner auf einen Spritzer“

In einer Woche ist sie schon wieder vorbei: Die Landtagswahl in Kärnten. Große Veränderungen werden nicht erwartet: „Peter Kaiser (SPÖ) wird die Nummer eins bleiben. Die viel interessantere Frage ist, was danach im Bund passiert“, sagt Erich Vogl, Innenpolitik-Redakteur bei der „Krone“ gegenüber Moderatorin Conny Winiwarter. Nach dem Wahltag gehen die internen Machtkämpfe um die SPÖ-Spitze in eine neue Runde. Was Parteichefin Pamela Rendi-Wagner falsch macht? „Sie kommt nicht rüber.“