Altkanzler Christian Kern im Karussell der Gefühle

„Das wäre sehr schön, wenn es so wäre. Aber Privates bleibt privat“ - ein Ja oder Nein ließ sich Christian Kern nicht entlocken, als ihn die „Krone“ auf eine mögliche Romanze mit Schauspielerin Verena Altenberger ansprach. Vor der Premiere ihres neuen Films meldete sich die Ex-Buhlschaft zu Wort - in ähnlich vagem Tonfall: „An den Spekulationen in den Medien möchte ich mich in der Öffentlichkeit nicht beteiligen und bitte, meine Privatsphäre zu achten. Ich habe in der Vergangenheit nicht über mein Beziehungsleben gesprochen und werde das auch in Zukunft so halten.“