Junger Messerstecher auf der Anklagebank

Regelrechte „Wildwest-Szenen“ spielten sich im Juli in Mattersburg ab. An einer Bushaltestelle attackierten drei Jugendliche mehrere Teenager mit Pfefferspray und stachen einen von ihnen nieder. Das Opfer ist allerdings kein Unbekannter: Der 16-Jährige erlangte wenig später traurige Berühmtheit, als er gemeinsam mit einem Syrer kurz vor Weihnachten in Schattendorf auf einen Familienvater einprügelte, der kurz darauf verstarb – laut Obduktion sollen die Schläge den Tod aber nicht verursacht haben.