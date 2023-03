Feuerteufel: „Nüchtern hätte ich Brand nie gelegt“

Während am Innsbrucker Landesgericht nach den Bränden in Kundl am Dienstag U-Haft über den 56-jährigen Verdächtigen verhängt wurde, saß einige Verhandlungsäle weiter ein Feuerteufel (29) auf der Anklagebank. Der seit Jahren in Tirol lebende Deutsche hatte Mitte Oktober in Landeck für eine Feuersbrunst in einem Mehrparteienhaus gesorgt. Eine syrische Familie - Eltern und zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren - konnte im letzten Moment gerettet werden.