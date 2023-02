73-jährige Pensionistin schlug Dieb in die Flucht

Fahndung ohne Ergebnis

Diese zeigte sich ob des Eindringlings allerdings unerschrocken und schrie den Unbekannten laut an, dass sie die Polizei verständigen werde. Der überraschte Mann stieß sie daraufhin zur Seite und lief schnell zu seinem Auto. Dabei war er so in Eile, dass er einen Teil des gestohlenen Schmucks am Weg verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.