Nordkorea steht offenbar vor schwerer Hungersnot

Rückkehr der großen Hungersnöte?

In seiner Ansprache am Montag erwähnte Kim nun laut KCNA die „Bedeutung des Wachstums der landwirtschaftlichen Produktivkräfte“ für die Gewährleistung des sozialistischen Aufbaus. Das volle Ausmaß der Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea ist unklar, aber in einem Bericht vom Jänner erklärte das in den USA ansässige Überwachungsprojekt 38 North, dass die Ernährungsunsicherheit so groß sei wie seit den Hungersnöten, die das Land in den 1990er Jahren verwüsteten.