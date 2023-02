Taliban töteten hochrangigem IS-Befehlshaber

Immer wieder Anschläge vom IS in Afghanistan

Seit dem Abzug der US-Armee und der Machtübernahme durch die Taliban im August verübt der IS regelmäßig Anschläge in Afghanistan. Im Dezember bekannte sich die Miliz zu einem Überfall auf ein Hotel in Kabul, bei dem fünf chinesische Staatsangehörige verletzt worden waren. Im Jänner reklamierten die Dschihadisten ein Selbstmordattentat in der Nähe des Außenministeriums in Kabul mit mindestens zehn Toten für sich.