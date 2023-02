Schnee und Sturm: Verkehrschaos in Kroatien

Zum Wochenbeginn gab es zunächst keine Entspannung, die Straßen in den Regionen Lika und Gorski Kotar blieben gesperrt. Am späten Montagvormittag wurde damit begonnen, die Kraftfahrzeuge in Konvois zu organisieren, um sie bei der Fahrt in Richtung Dalmatien zu begleiten, teilte der kroatische Autofahrerklub, Hrvatski autoklub (HAK), mit. Die Behörden mahnten, unnötige Fahrten auch am Montag zu vermeiden.