„Man tut etwas entweder ganz oder gar nicht!“

„In Burma war ich anno dazumal Visitor Number 113 und damit einer der ersten Ausländer, die dieses Land besuchten“, erinnert sich der Globetrotter. Einzig mit seinem Freund Reinhold Messner zu Fuß die Wüste Gobi zu durchqueren, schien Karl dann doch etwas zu riskant. Ganz im Gegensatz zur Etablierung einer weiteren Beauty-Marke mit dem Anspruch „Skincare of the next generation“. „Sophie’s Garden“ heißt die im Sommer präsentierte Anti-Aging-Linie, die mit einem weltweit exklusiven Schlüsselkomplex erstmals einen Schritt früher in den Agingprozess der Haut eingreift. Gemeinsam mit dem Schweizer Biotechnologieexperten und Professor Dr. Sven Gohla wurde in fünfjähriger Forschungsarbeit ein Produkt auf der Basis von Funarine (Moos aus den Schweizer Hochalpen) entwickelt, das die Hautalterung vermindert und verzögert.