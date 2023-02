Nachbeben erschüttern die Türkei und Syrien

Mehr als 9000 Nachbeben

Begonnen hatte die Serie an Erdbeben am 6. Februar, als zwei Beben der Stärke 7,7 und wenig später der Stärke 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschütterten. Darauf folgten nach türkischen Angaben mehr als 9000 Nachbeben. Mittlerweile ist die Zahl der Toten auf mehr als 50.000 gestiegen, davon 44.218 in der Türkei und 5900 in Syrien. Einige rechnen noch mit weiteren zehntausenden Toten.