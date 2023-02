Nicht erschienen - Bruck blieb Ausschuss fern!

Zuletzt wandten sich die Ex-Brucker und Neo-Neusiedler Matus Paukner und Thomas Bockay an den Weltfußball-Verband. Die Zahlungsfrist wurde bis März festgelegt. Sollte bis dahin kein Geld fließen, droht sogar eine mehrjährige Transfersperre - der Plan mit einem „Neuanfang“ in der Landesliga würde sich somit in Luft auflösen.

25 Kicker warten ja noch immer auf die ausgemachten Raten ihres Salärs. Der Verein ließ beide Termine (15. Jänner und 15. Februar) für die vereinbarte Ratenzahlung verstreichen. Nun dürfte es dem (Noch)-Ostligisten endgültig an den Kragen gehen.