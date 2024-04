Verletzungsmisere ist nur Teil der Wahrheit

Und: das Lazarett, das sich einfach nicht lichten will. Beim 2:2 gegen Neusiedl musste gar Ersatzkeeper Rafsanjanipour als Stürmer auflaufen. „Wir können uns aber nicht nur darauf hinausreden, sind in der Defensive zu anfällig, vorne teils zu harmlos. Dann gewinnst du auch keine Spiele!“ Zuletzt waren es acht in Folge.

„Musste ich mich richtig ärgern“

Leobendorf bleibt als einziges Team im Frühjahr ungeschlagen. Richtig Freude kam nach dem 2:2 am Samstag gegen den Sportclub aber nicht auf. Klar, die Hausherren verspielten auch eine 2:0-Führung, kassierten den Ausgleich in Minute 95. „Ganz bitter! Ich musste mich über einige Schiedsrichter-Entscheidungen richtig ärgern“, so Sektionsleiter Patrick Batoha.