Aktivisten kündigen bereits nächste Proteste an

Aktivisten legten vier Standorte am Freitag lahm

Für viel Unmut könnte diese Aussage in der Bevölkerung sorgen - wurde die letzte „Störwelle“ doch erst am Freitag beendet. Zu insgesamt 23 Festnahmen ist es kurz vor dem Wochenende gekommen. Wie auch die Tage zuvor ist es zu mehreren Blockierungen auf Wiens Straßen gekommen. Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich an vier Orten, unter anderem am Schwedenplatz und am Währinger Gürtel bei der Gentzgasse fest. Etwas später wurde auch der Verkehr am Margaretengürtel lahmgelegt. Die Versammlungen konnten von der Polizei schnell aufgelöst werden. Es kam zu Staus im Frühverkehr.