Klimakleber starteten letztes Chaos vor Wochenende

Es dürfte wohl die letzte angekündigte „Störwelle“ der Letzten Generation AT gewesen sein. Am Freitag begann bereits der zehnte Tag der zweiwöchigen Klebeaktion in Wien. Warten hieß es diesmal für all jene, die über den Währinger Gürtel oder den Schwedenplatz in die Arbeit fahren mussten. Auch die Schüttelstraße in der Höhe der Rotundenbrücke und der Margaretengürtel wurden blockiert. Wie auch sonst, befanden sich Beamte der Polizei Wien vor Ort, die Versammlungen konnten aufgelöst werden.