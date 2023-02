Aus für offenen Grenzverkehr in Deutsch Jahrndorf

Viele Reisende nahmen deshalb den kleinen Umweg über Deutsch Jahrndorf in Kauf, um in Nickelsdorf nicht an der Grenze zu warten. „Da war wirklich alles dabei. Deutsche, Moldawier, Rumänen, Bulgaren. Wir konnten uns gar nicht erwehren“, so Bürgermeister Gerhard Bachmann.