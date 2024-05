Reiselust hat einen neuen Rekordwert erreicht

Frühbucher sind zurück

Während sich die Österreicher beim frühen Buchen in den letzten Jahren zurückgehalten haben, ist dies heuer wieder anders. „Die Frühbucher sind zurück“, so Eva Buzzi, Präsidentin des österreichischen Reiseverbands. So war von Jänner bis März die Buchungslage sensationell, nur im April sei es dann etwas abgeflacht. Unterm Strich rechnet die Reiseexpertin heuer für die Reisebüros und Veranstalter mit einem – auch inflationsbedingt – höheren Umsatz pro Gast wie 2023. Besonders beliebt seien in diesem Jahr Italien, Kroatien und Griechenland. Im Durchschnitt lassen sich die Österreicher ihren Haupturlaub 1500 Euro kosten.