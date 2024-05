„Verschiedene Vertreter des Kiewer Regimes, ja und selbst Selenskyj haben in den letzten Tagen viele Erklärungen abgegeben, wobei sie manchmal faktisch in Hysterie abgleiten“, gab Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag russischen Nachrichtenagenturen zufolge von sich. Dies hänge mit der schlechten Lage der Ukraine an der Front zusammen.