„Ist nicht normal, das muss Österreich verstehen“

„Es war eine verdiente Niederlage. Die Briten waren besser, so Bader nach dem Spiel im ORF. „Man hat einfach gesehen, dass es bei ihnen um nichts geht. Sie haben befreit aufgespielt. Sie schicken zwei, drei Leute hoch in die Mittelzone, das würden sie nie machen, wenn es um den Klassenerhalt ginge. Es war auch ein bisschen Slaptstick dabei. Ich fand uns im ersten Drittel nicht brillant, aber okay. Nach unserer Führung hat dieses 3:5 Unterzahl das Momentum vom Spiel völlig gedreht. Wir waren auch im eigenen Drittel nicht so stark. Ich weiß nicht, ob es die Tagesverfassung war. Denn man muss schon wissen, was auf die Spieler in den letzten Tagen niedergeprasselt ist. Wenn man nur vom Viertelfinale spricht und man weiß, dass man es vielleicht schaffen könnte. Ich glaube schon, dass da eine gewisse Nervösität da war.“