„Gibt keinen Medikamentenvorrat für Blackout“

Europa bei Arzneien so abhängig wie von russischem Gas

80 Prozent aller Arzneimittel in Europa kommen aus Asien. Ein großes und langfristiges Ziel muss es also sein, unabhängiger zu werden und die Produktion wieder nach Europa zu holen. „Das ist eine europäische Aufgabe. Wir müssen in unserer Unabhängigkeit investieren“. Dass die länderübergreifende Solidarität in Krisenzeiten nämlich schneller weg ist, als uns lieb ist, hat die Corona-Pandemie gezeigt: „Wir mussten um jede Maske und jede Schutzausrüstung kämpfen“, so Lehner. Doch man müsse realistisch sein „Es wird Jahre dauern, bis wir große Wirkstoffmengen wieder in Europa produzieren können.“