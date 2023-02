Hausapotheken sollen Arznei-Engpass lindern

Nur Arzt kann „alternative Mittel verschreiben“

Wie berichtet, sind seit Monaten Hunderte Arzneien nur eingeschränkt verfügbar. Doch wie genau soll die Entlastung aussehen? „Ein Arzt weiß, was er gerade in seiner Hausapotheke hat und kann bei Lieferengpässen von gewissen Medikamenten - individuell auf jeden Patienten angepasst - ein alternatives Mittel verschreiben“, erklärt Sacherer. Das erspare dem Patienten ein lästiges Hin und Her zwischen Arzt und Apotheke und verhindere auch Verzögerungen bei der Einnahme wichtiger Medikamente.