Steirer leisten Detektivarbeit bei Medikamenten

Weil ein Fünfjähriger an Angina erkrankte, wollte seine Mutter das benötigte Antibiotikum gleich in einer Apotheke abholen. Daraus sollte dann ein längerer Spießrutenlauf werden: „Ich habe 25 Apotheken in Graz durchgerufen, in drei hätte ich zwar geringere Dosen bekommen, nicht aber das verschriebene Mittel“, berichtet sie. Eine Apothekerin gab der Grazerin den Tipp, es in Bruck an der Mur zu versuchen. „Dort war ich endlich erfolgreich. Also bin ich mit einem kranken Kind am Rücksitz 120 Kilometer gefahren.“