Apotheken des Landes sind für die Zukunft gerüstet

Gesicherte Antworten auf Gesundheitsfragen

Wie diese Rolle in der Zukunft aussieht? Die bestehenden Versorgungsaufträge werden der Apothekerkammer-Präsidentin zufolge ständig optimiert, weitergeführt und weiterverfolgt. Die Menschen würden „grad in schwierigen Situationen Orte des Vertrauens, Orte der Sicherheit“ brauchen. In Apotheken bekomme jeder gesicherte Antworten auf seine Gesundheitsfragen. „Das wollen wir natürlich weiter ausbauen und pflegen“, erinnert Mursch-Edlmayr auch an die Testsituation während der Corona-Pandemie, „wo die Apotheken in kürzester Zeit Testmöglichkeiten für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt haben“.