Geheimdienste: Russisches Militär ändert Strategie

Die russischen Truppen haben in ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine nach britischer Einschätzung erneut ihr Vorgehen geändert. „Ihr Feldzug zielt jetzt wahrscheinlich hauptsächlich darauf ab, das ukrainische Militär abzunützen, anstatt sich darauf zu konzentrieren, beträchtliche Mengen an Territorium zu erobern“, teilte das Verteidigungsministerium in London zum Jahrestag des Kriegsbeginns am Freitag mit.