Kickl-Rede wird jetzt Fall für Verfassungsschutz

Laut Staatsanwaltschaftssprecher Alois Ebner waren Beamte bei der Veranstaltung in der Jahnturnhalle in Ried anwesend und sie hätten auch gehört, wie Kickl den Bundespräsidenten als „Mumie“ und „senil“ bezeichnet habe. Dies könne eine Ehrbeleidigung sein, so Ebner weiter.