Innsbrucker Haie haben Mini-Chance auf Rang zwei

„Den KAC will niemand“

Mit Rang drei haben die Haie auf jeden Fall einen Pick fürs Viertelfinale, können aus zwei Teams wählen. Das hört sich besser an, als es ist. Wenn man davon ausgeht, dass das Topduo Gegner aus dem Pre-Playoff zieht, würden Klagenfurt und die Capitals zur Wahl stehen. „Den KAC will niemand“, sagte Bär. Wien wäre das geringere Übel.